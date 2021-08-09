Willians Santana quer crescimento do Confiança na segunda metade de 2021 e busca bons resultados

Titular do Confiança, o meia Willians Santana quer a equipe crescendo de produção na temporada. Segundo o atleta, com passagens pelo Bahia, Palmeiras e Fluminense, o desejo do grupo é fazer um grande 2021.- Estamos trabalhando para que a equipe possa crescer de produção nestas próximas semanas. Estamos caminhando para que isso aconteça. O grupo vem se dedicando ao máximo para atingir suas metas neste segundo semestre.
Segundo Santana, seu objetivo é crescer com o resto do elenco e conquistar bons resultados no complemento final da temporada.Estou me dedicando ao máximo para continuar evoluindo e para fazer um grande segundo semestre no clube. Vou trabalhar muito para que esses próximos meses sejam de bons resultados - completou o meio campista.