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Willians Santana quer crescimento do Confiança na segunda metade de 2021 e busca bons resultados

Meio campista confia nos companheiros para seguir crescendo no clube...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 14:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 14:24
Crédito: Divulgação / Confiança
Titular do Confiança, o meia Willians Santana quer a equipe crescendo de produção na temporada. Segundo o atleta, com passagens pelo Bahia, Palmeiras e Fluminense, o desejo do grupo é fazer um grande 2021.- Estamos trabalhando para que a equipe possa crescer de produção nestas próximas semanas. Estamos caminhando para que isso aconteça. O grupo vem se dedicando ao máximo para atingir suas metas neste segundo semestre.
Segundo Santana, seu objetivo é crescer com o resto do elenco e conquistar bons resultados no complemento final da temporada.Estou me dedicando ao máximo para continuar evoluindo e para fazer um grande segundo semestre no clube. Vou trabalhar muito para que esses próximos meses sejam de bons resultados - completou o meio campista.

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