Willians Santana quer crescimento do Confiança na segunda metade de 2021 e busca bons resultados

Titular do Confiança, o meia Willians Santana quer a equipe crescendo de produção na temporada. Segundo o atleta, com passagens pelo Bahia, Palmeiras e Fluminense, o desejo do grupo é fazer um grande 2021.- Estamos trabalhando para que a equipe possa crescer de produção nestas próximas semanas. Estamos caminhando para que isso aconteça. O grupo vem se dedicando ao máximo para atingir suas metas neste segundo semestre.