Willians Santana quer crescimento do Confiança em 2021 e foca em triunfo sobre o Goiás na Série B

Crédito: Divulgação / Confiança

Titular do Confiança, o meia-atacante Willians Santana quer a equipe crescendo de produção na temporada. Segundo o atleta, com passagens pelo Vitória, Bahia, Palmeiras e Fluminense, o desejo de todos é fazer um grande segundo semestre na Série B do Campeonato Brasileiro.

Os 20 times que mais demorou a conquistar primeira vitória no Brasileirão

- Estamos lutando para que o grupo possa fazer uma boa sequência para melhorar sua posição na Série B. Temos que focar tudo nisso agora. Queremos fazer um grande segundo semestre em 2021. - disse.

VAI CAIR? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CONFIANÇA NA SÉRIE BSegundo Santana, o objetivo de todos é vencer o Goiás na quinta-feira (26), às 17h, no Estádio Lourival Baptista.