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Willians Santana quer crescimento do Confiança em 2021 e foca em triunfo sobre o Goiás na Série B

Meia-atacante vive bom momento no Dragão...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 18:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2021 às 18:51
Crédito: Divulgação / Confiança
Titular do Confiança, o meia-atacante Willians Santana quer a equipe crescendo de produção na temporada. Segundo o atleta, com passagens pelo Vitória, Bahia, Palmeiras e Fluminense, o desejo de todos é fazer um grande segundo semestre na Série B do Campeonato Brasileiro.
Os 20 times que mais demorou a conquistar primeira vitória no Brasileirão
- Estamos lutando para que o grupo possa fazer uma boa sequência para melhorar sua posição na Série B. Temos que focar tudo nisso agora. Queremos fazer um grande segundo semestre em 2021. - disse.
VAI CAIR? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CONFIANÇA NA SÉRIE BSegundo Santana, o objetivo de todos é vencer o Goiás na quinta-feira (26), às 17h, no Estádio Lourival Baptista.
- Vamos procurar fazer um grande jogo para vencermos o Goiás. O grupo sabe a importância deste resultado. - concluiu.

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