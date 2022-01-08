Willians Santana pede intensidade máxima do Confiança para 2022

Titular do Confiança na última temporada e confirmado no clube para 2022, o meia-atacante Willians Santana quer um ótimo ano no clube sergipano. Segundo o jogador, seu desejo é buscar números expressivos no Azulão.- Estou muito motivado para essa próxima temporada. Tenho certeza que será um grande ano para mim e para todos no elenco. Vou trabalhar muito para melhorar ainda mais meus números neste ano de 2022 - disse.