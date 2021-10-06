Willians Santana espera o Confiança com boa sequência para escapar do Z-4 da Série B

Titular do Confiança, o meia-atacante Willians Santana quer a equipe sergipana ligada para crescer na reta final de temporada. Segundo o jogador, com passagens pelo Vitória, Bahia, Palmeiras e Fluminense, o desejo de todos é fazer uma boa sequência em 2021 e se livrar do rebaixamento para a Série C.- O grupo tem se dedicado muito para crescer e melhorar seu desempenho em campo nestas próximas semanas. Vamos procurar ter um ritmo forte para atingirmos nossos objetivos em 2021 e para mantermos o clube na Série B.