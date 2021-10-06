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Willians Santana espera o Confiança com boa sequência para escapar do Z-4 da Série B

Meio-campista afirma que a equipe tem trabalhado para fugir do rebaixamento...

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 13:58

LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 13:58
Crédito: Divulgação / Confiança
Titular do Confiança, o meia-atacante Willians Santana quer a equipe sergipana ligada para crescer na reta final de temporada. Segundo o jogador, com passagens pelo Vitória, Bahia, Palmeiras e Fluminense, o desejo de todos é fazer uma boa sequência em 2021 e se livrar do rebaixamento para a Série C.- O grupo tem se dedicado muito para crescer e melhorar seu desempenho em campo nestas próximas semanas. Vamos procurar ter um ritmo forte para atingirmos nossos objetivos em 2021 e para mantermos o clube na Série B.
Segundo Santana, o foco do elenco é o duelo com o Vitória neste sábado por ser um duelo direto contra o rebaixamento, já que os dois estão no Z-4.- É uma decisão, um jogo muito importante para os dois lados. O Vitória é um grande clube, que sempre é sempre muito difícil vencer no Barradão. Temos que ter atenção máxima durante os noventa minutos - completou o atleta.

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