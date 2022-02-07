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futebol

Willians Santana espera grande ano do Confiança e elogia força do time

Meio-campista comentou sobre a fase que tem vivido no clube até aqui...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 18:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 18:42
Titular do Confiança e uma das principais peças do clube para 2022, o meia-atacante Willians Santana acredita que o elenco sergipano terá um ano positivo pela frente. Segundo o atleta, o elenco formado tem tudo para ter sucesso nesta temporada.- Temos um ótimo elenco, competitivo e motivado para fazer um grande ano. Acreditamos muito no projeto que vem sendo realizado e no ambiente que temos. Vamos trabalhar muito para conquistarmos nossos objetivos - afirmou.
Segundo Santana, sua ideia é fazer um ano ainda melhor no clube.- Estou muito motivado para continuar crescendo no clube e para ter um ano especial. Vou me empenhar ao máximo para continuar a minha história aqui.
Crédito: Divulgação/Confiança

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