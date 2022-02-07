Willians Santana espera grande ano do Confiança e elogia força do time

Titular do Confiança e uma das principais peças do clube para 2022, o meia-atacante Willians Santana acredita que o elenco sergipano terá um ano positivo pela frente. Segundo o atleta, o elenco formado tem tudo para ter sucesso nesta temporada.- Temos um ótimo elenco, competitivo e motivado para fazer um grande ano. Acreditamos muito no projeto que vem sendo realizado e no ambiente que temos. Vamos trabalhar muito para conquistarmos nossos objetivos - afirmou.