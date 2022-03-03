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Willians Santana comenta sobre recuperação no Confiança após cirurgia no joelho

Meia afirmou que vai trabalhar para retornar aos gramados o mais rápido possível...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 18:58

Publicado em 03 de Março de 2022 às 18:58

Titular do Confiança e uma das principais peças do clube para 2022, o meia-atacante Willians Santana lesionou o joelho em uma partida da equipe sergipana na temporada, o que o tirará dos gramados por alguns meses. Mas, segundo o jogador, isso não o desanimou.- Não tenho tempo para desanimar. Tenho que iniciar logo a recuperação após a cirurgia para estar de volta o quanto antes. Estou motivado para fazer um processo de recuperação de alto nível logo após o procedimento para retornar ainda este ano para ajudar o grupo - disse.
Segundo Santana, sua torcida será grande pelo clube.- Neste período de fora das atividades em campo vou estar presente o tempo todo com o grupo, sem nenhuma dúvida. Tenho certeza que nosso elenco continuará fazendo um bom ano.
Crédito: Divulgação/Confiança

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