Willians Santana comemora ano no Confiança: 'Foi uma temporada muito intensa'

Titular do Confiança, o meia-atacante Willians Santana destacou o ótimo ano que teve com a camisa do clube sergipano nesta temporada. Segundo o jogador, 2021 foi muito especial para ele individualmente, apesar do rebaixamento da equipe para a Série C do Campeonato Brasileiro.Cartolouco perdeu posto no Timão: veja as movimentações dos jornalistas

- Tive uma boa temporada no clube e agradeço a todos por isso. Foi uma temporada muito intensa e que pude estar em campo na maior parte do tempo atuando em alto nível. Estou muito feliz com tudo que aconteceu comigo - disse.

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Segundo Santana, sua meta agora é definir o seu futuro.

- Estou passando por um momento especial e quero aproveitar isso. Espero definir minha situação nas próximas semanas - concluiu o atleta.