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futebol

Willians Santana comemora ano no Confiança: 'Foi uma temporada muito intensa'

O meia-atacante viveu bom momento no Dragão, e agora espera para definir o seu futuro...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 15:41

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 15:41

Titular do Confiança, o meia-atacante Willians Santana destacou o ótimo ano que teve com a camisa do clube sergipano nesta temporada. Segundo o jogador, 2021 foi muito especial para ele individualmente, apesar do rebaixamento da equipe para a Série C do Campeonato Brasileiro.Cartolouco perdeu posto no Timão: veja as movimentações dos jornalistas
- Tive uma boa temporada no clube e agradeço a todos por isso. Foi uma temporada muito intensa e que pude estar em campo na maior parte do tempo atuando em alto nível. Estou muito feliz com tudo que aconteceu comigo - disse.
VEJA COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B DO BRASILEIRO
Segundo Santana, sua meta agora é definir o seu futuro.
- Estou passando por um momento especial e quero aproveitar isso. Espero definir minha situação nas próximas semanas - concluiu o atleta.
Crédito: WilliansSantanaemaçãopeloConfiança(Foto:Divulgação/Confiança

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