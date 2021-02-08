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futebol

Willians Santana acerta com o Confiança e espera grande ano

Meia-atacante ajudou o Cuiabá a conquistar a vaga na Série A do Brasileirão-2021...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 19:57

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 19:57

Crédito: Divulgação/Confiança
Destaque do Cuiabá no último ano, o meia-atacante Willians Santana, ex-CRB, Vitória, América-MG, Bahia e Fluminense, acertou com o Confiança para a temporada 2021. Feliz com esse novo desafio, o jogador falou sobre a expectativa de estar no Azulino.TABELA> Veja classificação e simulador do Campeonato Sergipano clicando aqui
GALERIA> Hulk, Rafinha, Dodô… Veja quem chegou e quem está no radar dos clubes
- Estou muito feliz por ter acertado no Confiança. Vou trabalhar muito para construir a minha história no clube com muita dedicação e comprometimento. Esse ano de 2021 promete ser muito bom para todos no clube - disse.
Segundo Santana, a diretoria sergipana tem procurado montar um elenco forte para essa temporada.
- A diretoria tem buscado montar um elenco forte, competitivo e que possa fazer com que a equipe brigue por títulos. Vamos lutar muito para fazer um grande trabalho em 2021.

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