Willians Farias pede bons resultados do Coritiba para seguir vivo na briga pelo título da Série B

O volante Willian Farias, do Coritiba, titular e um dos destaques da equipe alviverde, pediu intensidade máxima da equipe na sequência da temporada para encerrar bem 2021. Segundo o jogador, o grupo está no caminho certo e pode evoluir bastante nos próximos jogos.- O elenco tem trabalhado muito para continuar melhorando os números nesta reta final de Série B para conquistar os objetivos traçados. Temos que manter a intensidade para chegarmos ao acesso - falou o volante sobre o ano do Coxa.