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Willians Farias pede bons resultados do Coritiba para seguir vivo na briga pelo título da Série B

Volante comentou sobre fase do Coxa na segunda divisão na busca do acesso...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 18:32

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 18:32

Crédito: Divulgação / Coritiba
O volante Willian Farias, do Coritiba, titular e um dos destaques da equipe alviverde, pediu intensidade máxima da equipe na sequência da temporada para encerrar bem 2021. Segundo o jogador, o grupo está no caminho certo e pode evoluir bastante nos próximos jogos.- O elenco tem trabalhado muito para continuar melhorando os números nesta reta final de Série B para conquistar os objetivos traçados. Temos que manter a intensidade para chegarmos ao acesso - falou o volante sobre o ano do Coxa.
Segundo Farias, seu momento tem sido muito especial, podendo ser consagrado com o acesso para a Série A na próxima temporada.- Estou passando por um ótimo momento e muito feliz com tudo que tem acontecido este ano. Foi uma temporada especial até aqui - completou.

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