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futebol

Willian Rocha fala sobre saída do CSA: 'Infelizmente não tive muitas oportunidade'

Atleta que disputou apenas quatro jogos pelo clube alagoano teve seu acordo junto ao Marujo rescindido no início da semana
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Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 12:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 12:26
Crédito: Danilo Schleder/Kick-Off Comunicação
Na última segunda-feira (21), o zagueiro Willian Rocha anunciou por meio de suas redes sociais a rescisão de contrato com o CSA. O atleta chegou nesta temporada no clube e tinha contrato até novembro de 2020.
A rescisão ocorreu em comum acordo com a diretoria da equipe alagoana depois de Willian ter atuado em apenas quatro partidas desde a sua chegada, algo que o jogador naturalmente lamentou:
- Infelizmente não tive muitas oportunidades de mostrar meu potencial dentro de campo. Ao torcedor azulino, fica o meu agradecimento pelo carinho e apoio que sempre tiveram desde que cheguei. Saibam que desde que cheguei ao clube dei o meu máximo nos treinos para poder ajudar a equipe a conquistar os objetivos.
A estreia do zagueiro no clube alagoano ocorreu no dia 29 de janeiro quando foi titular contra a equipe do Jacyobá pelo estadual em jogo onde o time do Mutange venceu a partida pelo placar de 3 a 2. Willian voltou a ter uma oportunidade no dia 1° de agosto no clássico onde o plantel bateu o rival CRB por 1 a 0. Pela Série B, o atleta participou da estreia do time na competição na vitória sobre o Guarani por 1 a 0 e a última aparição dele no time foi na derrota para o Operário-PR no dia 19 de agosto.
- Apesar de tudo, saio daqui com a cabeça erguida e na torcida para que essa equipe tenha resultados positivos na temporada. Agora é seguir lutando, como sempre fiz em toda a minha carreira, para buscar novos desafios. Tenho certeza que uma nova oportunidade vai aparecer na hora certa, e quando ela surgir estarei pronto - afirmou.
Willian Rocha tem 31 anos e acumula passagens por clubes como Oeste, Tombense, Guarani, Red Bull Brasil, Criciúma, Avaí, Athletico-PR, Sport, América-MG e Paulista de Jundiaí. Fora do Brasil, também atuou pelo Grasshoppers, da Suíça, e pelo Nagoya Grampus, do Japão.

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