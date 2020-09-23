Willian Rocha fala sobre saída do CSA: 'Infelizmente não tive muitas oportunidade'

Crédito: Danilo Schleder/Kick-Off Comunicação

Na última segunda-feira (21), o zagueiro Willian Rocha anunciou por meio de suas redes sociais a rescisão de contrato com o CSA. O atleta chegou nesta temporada no clube e tinha contrato até novembro de 2020.

A rescisão ocorreu em comum acordo com a diretoria da equipe alagoana depois de Willian ter atuado em apenas quatro partidas desde a sua chegada, algo que o jogador naturalmente lamentou:

- Infelizmente não tive muitas oportunidades de mostrar meu potencial dentro de campo. Ao torcedor azulino, fica o meu agradecimento pelo carinho e apoio que sempre tiveram desde que cheguei. Saibam que desde que cheguei ao clube dei o meu máximo nos treinos para poder ajudar a equipe a conquistar os objetivos.

A estreia do zagueiro no clube alagoano ocorreu no dia 29 de janeiro quando foi titular contra a equipe do Jacyobá pelo estadual em jogo onde o time do Mutange venceu a partida pelo placar de 3 a 2. Willian voltou a ter uma oportunidade no dia 1° de agosto no clássico onde o plantel bateu o rival CRB por 1 a 0. Pela Série B, o atleta participou da estreia do time na competição na vitória sobre o Guarani por 1 a 0 e a última aparição dele no time foi na derrota para o Operário-PR no dia 19 de agosto.

- Apesar de tudo, saio daqui com a cabeça erguida e na torcida para que essa equipe tenha resultados positivos na temporada. Agora é seguir lutando, como sempre fiz em toda a minha carreira, para buscar novos desafios. Tenho certeza que uma nova oportunidade vai aparecer na hora certa, e quando ela surgir estarei pronto - afirmou.