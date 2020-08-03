Willian rejeita nova proposta do Chelsea e se aproxima do Arsenal

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A imprensa inglesa noticia que Willian rejeitou mais uma oferta de renovação do Chelsea. Os Blues continuam sem oferecer os três anos de contrato pretendidos pelo brasileiro e, com isso, Fabrizio Romano informa que o Arsenal já conversa com os representantes do jogador.

Os dois lados parecem estar irredutíveis. Willian deseja três anos de contrato, enquanto o Chelsea oferece apenas dois. Dessa forma, a permanência do brasileiro em Stamford Bridge se torna cada vez mais difícil.