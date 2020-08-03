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futebol

Willian rejeita nova proposta do Chelsea e se aproxima do Arsenal

Direção dos Gunners já conversa com os representantes
do brasileiro, que quer permanecer em Londres...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 12:52

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 12:52

Crédito: AFP
A imprensa inglesa noticia que Willian rejeitou mais uma oferta de renovação do Chelsea. Os Blues continuam sem oferecer os três anos de contrato pretendidos pelo brasileiro e, com isso, Fabrizio Romano informa que o Arsenal já conversa com os representantes do jogador.
Os dois lados parecem estar irredutíveis. Willian deseja três anos de contrato, enquanto o Chelsea oferece apenas dois. Dessa forma, a permanência do brasileiro em Stamford Bridge se torna cada vez mais difícil.
Willian chegaria ao Arsenal de graça. Como seu contrato termina no final desta temporada, os Gunners não teriam que pagar nenhum valor ao Chelsea. Na atual temporada, o brasileiro foi fundamental na classificação para a Liga dos Campeões.

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