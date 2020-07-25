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futebol

Willian pode trocar o Chelsea pelo rival Arsenal na próxima temporada

Jogador está em reta final de contrato com o Chelsea e não renovará o vínculo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jul 2020 às 14:00

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 14:00

Crédito: AFP
O brasileiro Willian vive um clima de incerteza no Chelsea. Com contrato perto de se encerrar, o jogador não deve continuar nos Blues, mas pode permanecer em Londres. Segundo a "ESPN", o atacante estaria perto de acertar com o Arsenal, principal rival de seu atual clube.
O camisa 10 do clube de Stamford Bridge deseja permanecer atuando na Europa, especialmente na Premier League, e vê com bons olhos a mudança para os Gunners. O clube, aliás, será rival do Chelsea na final da Copa da Inglaterra, no dia 1º de agosto.
Na atual temporada, Willian entrou em campo com o Chelsea em 47 partidas, marcou 11 gols e deu nove assistências. Na volta do futebol após a paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus, o brasileiros é um dos principais nomes da equipe de Frank Lampard.

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