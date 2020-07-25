Willian pode trocar o Chelsea pelo rival Arsenal na próxima temporada

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O brasileiro Willian vive um clima de incerteza no Chelsea. Com contrato perto de se encerrar, o jogador não deve continuar nos Blues, mas pode permanecer em Londres. Segundo a "ESPN", o atacante estaria perto de acertar com o Arsenal, principal rival de seu atual clube.

O camisa 10 do clube de Stamford Bridge deseja permanecer atuando na Europa, especialmente na Premier League, e vê com bons olhos a mudança para os Gunners. O clube, aliás, será rival do Chelsea na final da Copa da Inglaterra, no dia 1º de agosto.