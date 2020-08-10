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futebol

Willian passa por exames médicos no Arsenal, segundo portal inglês

Meia-atacante brasileiro está próximo de assinar um contrato por três temporadas com os Gunners após se despedir do Chelsea, clube em que jogou durante sete anos da carreira...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 13:25

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 13:25

Crédito: Willian está próximo de acerto oficial com o Arsenal (AFP
O meia-atacante Willian está próximo de ser anunciado oficialmente como novo reforço do Arsenal e já foi submetido a exames médicos no clube, de acordo com o “Standard”. Sua saída do Chelsea se deu no último domingo e o atleta deve começar sua preparação para a temporada nos próximos dias, uma vez que os Gunners disputam a Community Shield no dia 29 de agosto, enquanto o Campeonato Inglês retorna no dia 12 de setembro.A expectativa é de que o brasileiro assine um acordo de três anos, como havia pedido aos Blues, e receba um salário em torno de 100 mil libras (R$ 705 mil reais) semanais. O jogador já apareceu nas redes sociais conversando virtualmente com David Luiz, possível futuro companheiro de equipe, caso tudo ocorra como se espera e Willian se junte ao time comandado por Mikel Arteta.
Após sete anos defendendo o time do Stamford Bridge, o camisa 22 deve ser a primeira contratação do Arsenal para a próxima temporada. O atleta é nome de desejo do técnico espanhol que quer trazer um atleta experiente e vencedor para um elenco jovem e promissor como é o dos Gunners.

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