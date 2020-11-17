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Willian faz elogios ao técnico Arteta: 'Será um dos melhores do mundo'

Brasileiro está em seu primeiro ano de trabalho com o espanhol no Arsenal, mas se diz impressionado com capacidade de leitura de jogo do comandante dos Gunners...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 11:56

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 11:56

Crédito: KIRSTY WIGGLESWORTH / POOL / AFP
Apesar dos poucos meses trabalhando juntos, Willian acredita que o técnico Mikel Arteta será um dos melhores do mundo. Em entrevista à “FourFourTwo”, o brasileiro rasgou elogios para o jovem técnico espanhol de 38 anos. O próprio camisa 22 está animado com as aspirações da equipe londrina em sua primeira temporada.
- Ele será um treinador do topo, não tenho dúvidas disso. O potencial, assim como a ambição, está lá. Em poucos anos, ele será considerado um dos melhores treinadores da Premier League e do mundo. Claro que você precisa conquistar títulos para ser considerado um dos melhores e isso vai acontecer logo.Willian também se mostrou impressionado com a forma como Arteta se relaciona com seus atletas e expõe suas preferências táticas.
- Estou impressionado com o jeito que ele fala e explica seus pensamentos táticos. Ele é veloz para ler o jogo e faz os ajustes necessários. Tem sido fantástico treinar com ele e estou aprendendo muito.
O veterano é uma das principais peças de Mikel Arteta na equipe Gunners desde sua chegada. Aos 32 anos, Willian é titular indiscutível do espanhol e já participou de 10 jogos do Arsenal, sendo responsável por contribuir com duas assistências. O ponta tem contrato com o clube até 2023.

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