Willian faz elogios ao técnico Arteta: 'Será um dos melhores do mundo'

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Apesar dos poucos meses trabalhando juntos, Willian acredita que o técnico Mikel Arteta será um dos melhores do mundo. Em entrevista à “FourFourTwo”, o brasileiro rasgou elogios para o jovem técnico espanhol de 38 anos. O próprio camisa 22 está animado com as aspirações da equipe londrina em sua primeira temporada.

- Ele será um treinador do topo, não tenho dúvidas disso. O potencial, assim como a ambição, está lá. Em poucos anos, ele será considerado um dos melhores treinadores da Premier League e do mundo. Claro que você precisa conquistar títulos para ser considerado um dos melhores e isso vai acontecer logo.Willian também se mostrou impressionado com a forma como Arteta se relaciona com seus atletas e expõe suas preferências táticas.

- Estou impressionado com o jeito que ele fala e explica seus pensamentos táticos. Ele é veloz para ler o jogo e faz os ajustes necessários. Tem sido fantástico treinar com ele e estou aprendendo muito.