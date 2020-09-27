Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Willian Farias quer fazer história no Hatta Club

Volante já defendeu Vitória, Cruzeiro, Sport e São Paulo e
busca um ótimo ano no futebol árabe
...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 14:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2020 às 14:51
Crédito: Divulgação/Hatta Club
O volante Willian Farias, que chegou recentemente ao Hatta Club, dos Emirados Árabes, afirmou que a meta de todos é fazer uma grande liga nesta temporada. Segundo o jogador, com passagens pelo Coritiba, Cruzeiro, Vitória, Sport e São Paulo, o grupo vem trabalhando muito para isso.
- Estamos muito motivados com o trabalho que vem sendo realizado até aqui e confiantes de que esse ano será muito especial para todos no clube. Temos que manter esse ritmo forte para crescermos de produção e para que o grupo tenha um ótimo desempenho durante o ano. Esse é o objetivo - falou.
De acordo com Farias, sua meta é fazer um bom ano individual.
- Estou muito focado em fazer uma grande temporada. Tenho me dedicado muito a isso e estou feliz com esse início no clube. Espero que tudo saia como estou planejando.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Feira em Vitória dá descontos de até 80% em roupas, eletrônicos e cosméticos
Sara Gimenes, de 22 anos, morreu em um acidente na Rodovia Leste-Oeste
Universitária morre em capotamento na Rodovia Leste-Oeste em Cariacica
Prato do Empório São Miguel no festival Sabores & Canções 2026, em Colatina
Festival gastronômico reúne 12 restaurantes de Colatina; conheça pratos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados