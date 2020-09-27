Willian Farias quer fazer história no Hatta Club

Crédito: Divulgação/Hatta Club

O volante Willian Farias, que chegou recentemente ao Hatta Club, dos Emirados Árabes, afirmou que a meta de todos é fazer uma grande liga nesta temporada. Segundo o jogador, com passagens pelo Coritiba, Cruzeiro, Vitória, Sport e São Paulo, o grupo vem trabalhando muito para isso.

- Estamos muito motivados com o trabalho que vem sendo realizado até aqui e confiantes de que esse ano será muito especial para todos no clube. Temos que manter esse ritmo forte para crescermos de produção e para que o grupo tenha um ótimo desempenho durante o ano. Esse é o objetivo - falou.

De acordo com Farias, sua meta é fazer um bom ano individual.