Willian Farias quer evolução no Hatta Club e espera crescimento no clube árabe

Crédito: Divulgação/Hatta Club

O volante Willian Farias, atualmente no Hatta Club, dos Emirados Árabes, e com passagens pelo Coritiba, Cruzeiro, Vitória, Sport e São Paulo, falou sobre o desejo de ver a equipe evoluindo nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, o grupo tem trabalhado muito por isso.

- Todos aqui estão buscando o melhor para a equipe. Queremos fazer uma boa sequência nestas próximas semanas para que o grupo evolua. Temos que manter um ritmo forte para alcançarmos nossas metas na temporada. Esse é o objetivo de todos aqui para os próximos jogos - falou.De acordo com Farias, sua meta é fazer um grande ano com a camisa do Hatta.