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futebol

Willian Farias quer evolução no Hatta Club e espera crescimento no clube árabe

No Brasil, volante já defendeu Vitória, Cruzeiro, Sport e São Paulo
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Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 15:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 nov 2020 às 15:06
Crédito: Divulgação/Hatta Club
O volante Willian Farias, atualmente no Hatta Club, dos Emirados Árabes, e com passagens pelo Coritiba, Cruzeiro, Vitória, Sport e São Paulo, falou sobre o desejo de ver a equipe evoluindo nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, o grupo tem trabalhado muito por isso.
- Todos aqui estão buscando o melhor para a equipe. Queremos fazer uma boa sequência nestas próximas semanas para que o grupo evolua. Temos que manter um ritmo forte para alcançarmos nossas metas na temporada. Esse é o objetivo de todos aqui para os próximos jogos - falou.De acordo com Farias, sua meta é fazer um grande ano com a camisa do Hatta.
- Tenho trabalhado muito para fazer um grande ano no clube. Venho me dedicando ao máximo por isso. Me adaptei muito rápido e isso foi importante.

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