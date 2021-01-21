Willian Farias quer boa sequência do Hatta Club para equipe encerrar bem a temporada

Crédito: Divulgação / Hatta Club

O volante Willian Farias, atualmente no Hatta Club, dos Emirados Árabes, e com passagens pelo Coritiba, Cruzeiro, Vitória, Sport e São Paulo, destacou o desejo da equipe em terminar bem a temporada, com vitórias. Para ele, a meta de todos é fazer uma boa sequência até o fim da época.

Veja a tabela do Espanhol- Vamos em busca de uma boa sequência nestas próximas semanas. O grupo vai trabalhar muito para que isso seja possível. Vamos nos dedicar ao máximo para encerrarmos o ano com vitórias - falou.

De acordo com Farias, sua meta é crescer no futebol árabe.