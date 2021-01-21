Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Willian Farias quer boa sequência do Hatta Club para equipe encerrar bem a temporada
futebol

Willian Farias quer boa sequência do Hatta Club para equipe encerrar bem a temporada

Volante de 31 anos com passagens por grandes clubes brasileiros atua em clube de Dubai e quer crescer no futebol árabe...

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 10:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jan 2021 às 10:34
Crédito: Divulgação / Hatta Club
O volante Willian Farias, atualmente no Hatta Club, dos Emirados Árabes, e com passagens pelo Coritiba, Cruzeiro, Vitória, Sport e São Paulo, destacou o desejo da equipe em terminar bem a temporada, com vitórias. Para ele, a meta de todos é fazer uma boa sequência até o fim da época.
Veja a tabela do Espanhol- Vamos em busca de uma boa sequência nestas próximas semanas. O grupo vai trabalhar muito para que isso seja possível. Vamos nos dedicar ao máximo para encerrarmos o ano com vitórias - falou.
De acordo com Farias, sua meta é crescer no futebol árabe.
- Estou trabalhando para construir uma história no futebol árabe. Tenho me dedicado ao máximo para que isso seja possível - concluiu o volante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 receitas com mandioca para um almoço saudável e prático
Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados