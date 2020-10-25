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Willian Farias foca em grande temporada no Hatta Club e espera fazer história no clube árabe

No Brasil, volante já defendeu Vitória, Cruzeiro, Sport e São Paulo
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LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 14:19

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 14:19

Crédito: Divulgação/Hatta Club
O volante Willian Farias, atualmente no Hatta Club, dos Emirados Árabes, revelou que a meta de todos no elenco é fazer uma grande liga neste ano. Segundo o atleta, com passagens pelo Coritiba, Cruzeiro, Vitória, Sport e São Paulo, o grupo vem trabalhando muito para que isso aconteça.
- Estamos nos dedicando muito para que a equipe possa fazer uma boa sequência nestas próximas semanas para que o grupo ganhe confiança e melhore ainda mais seu rendimento em campo. O elenco vem se empenhando para crescer de produção nesta sequência da temporada - falou.De acordo com Farias, sua adaptação foi muito rápida.
- Estou 100% adaptado e trabalhando para melhorar meu desempenho em campo com a camisa do clube. Estou muito feliz e motivado para fazer um grande ano.

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