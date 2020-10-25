Willian Farias foca em grande temporada no Hatta Club e espera fazer história no clube árabe

Crédito: Divulgação/Hatta Club

O volante Willian Farias, atualmente no Hatta Club, dos Emirados Árabes, revelou que a meta de todos no elenco é fazer uma grande liga neste ano. Segundo o atleta, com passagens pelo Coritiba, Cruzeiro, Vitória, Sport e São Paulo, o grupo vem trabalhando muito para que isso aconteça.

- Estamos nos dedicando muito para que a equipe possa fazer uma boa sequência nestas próximas semanas para que o grupo ganhe confiança e melhore ainda mais seu rendimento em campo. O elenco vem se empenhando para crescer de produção nesta sequência da temporada - falou.De acordo com Farias, sua adaptação foi muito rápida.