Willian Farias foca em crescimento no futebol árabe e espera sequência positiva da equipe na temporada

O volante Willian Farias, atualmente no Hatta Club, dos Emirados Árabes, e com passagens pelo Coritiba, Cruzeiro, Vitória, Sport e São Paulo, destacou o desejo de continuar crescendo de produção com a camisa do clube. Titular da equipe e capitão, o jogador falou sobre a vontade de evoluir nesta sequência da época.- Tenho trabalhado muito desde que cheguei para crescer com a equipe e para fazer uma grande temporada. Venho me dedicando ao máximo por isso. Estou no início de minha trajetória aqui e espero que ela seja vitoriosa - falou.