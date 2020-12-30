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futebol

Willian Farias foca em crescimento no futebol árabe e espera sequência positiva da equipe na temporada

Volante já defendeu Vitória, Cruzeiro, Sport e São Paulo
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LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 10:18

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 10:18

Crédito: Em pouco tempo, Willian Farias se tornou capitão do Hatta Club (Divulgação / Hatta Club
O volante Willian Farias, atualmente no Hatta Club, dos Emirados Árabes, e com passagens pelo Coritiba, Cruzeiro, Vitória, Sport e São Paulo, destacou o desejo de continuar crescendo de produção com a camisa do clube. Titular da equipe e capitão, o jogador falou sobre a vontade de evoluir nesta sequência da época.- Tenho trabalhado muito desde que cheguei para crescer com a equipe e para fazer uma grande temporada. Venho me dedicando ao máximo por isso. Estou no início de minha trajetória aqui e espero que ela seja vitoriosa - falou.
De acordo com Farias, o grupo quer uma boa sequência na Liga nas próximas semanas.
- Vamos trabalhar muito para que a equipe possa fazer uma ótima sequência nestas próximas rodadas. O grupo tem se dedicado muito para que isso aconteça.

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