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futebol

Willian Farias espera evolução do Hatta Club e fala sobre seu início

Volante já defendeu Vitória, Cruzeiro, Sport e São Paulo no futebol brasileiro
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LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 10:55

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 10:55

Crédito: Em sua primeira temporada, William Farias já é capitão do Hatta Club (Divulgação / Hatta Club
O volante Willian Farias, atualmente no Hatta Club, dos Emirados Árabes, e com passagens pelo Coritiba, Cruzeiro, Vitória, Sport e São Paulo, falou sobre o desejo de ver a equipe evoluindo nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, o grupo tem trabalhado muito por isso.
- Nossa equipe tem lutado para crescer de produção e para melhorar os números nos jogos que virão. O grupo tem batalhado muito para que isso seja possível nestas próximas rodadas do campeonato. Vejo o elenco se dedicando ao máximo para que a equipe cresça na tabela de classificação - disse.
De acordo com Farias, seu ano no clube tem sido muito bom.
- Individualmente tem sido uma temporada boa para mim até agora. Tenho atuado em todos os jogos e melhorado a cada dia. Vou batalhar para crescer ainda mais com todos.

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