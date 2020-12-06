Willian Farias espera evolução do Hatta Club e fala sobre seu início

Crédito: Em sua primeira temporada, William Farias já é capitão do Hatta Club (Divulgação / Hatta Club

O volante Willian Farias, atualmente no Hatta Club, dos Emirados Árabes, e com passagens pelo Coritiba, Cruzeiro, Vitória, Sport e São Paulo, falou sobre o desejo de ver a equipe evoluindo nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, o grupo tem trabalhado muito por isso.

- Nossa equipe tem lutado para crescer de produção e para melhorar os números nos jogos que virão. O grupo tem batalhado muito para que isso seja possível nestas próximas rodadas do campeonato. Vejo o elenco se dedicando ao máximo para que a equipe cresça na tabela de classificação - disse.

De acordo com Farias, seu ano no clube tem sido muito bom.