Willian Farias deixa o Hatta Club e deve definir futuro nos próximos dias

O volante Willian Farias, que defendeu o Hatta Club, dos Emirados Árabes, nos últimos seis meses, e com passagens pelo Coritiba, Cruzeiro, Vitória, Sport e São Paulo, rescindiu com o clube. Segundo o jogador, essa foi uma decisão em comum acordo.- Conversamos e definimos que a melhor opção neste momento seria a rescisão. Agradeço ao clube por tudo nestes últimos meses e torço para o sucesso do Hatta na sequência da temporada. Foi uma passagem de muito amadurecimento e que aprendi muito dentro e fora de campo - falou.