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futebol

Willian Farias deixa o Hatta Club e deve definir futuro nos próximos dias

Volante já defendeu Vitória, Cruzeiro, Sport e São Paulo
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Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 11:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2021 às 11:56
Crédito: Divulgação / Hatta Club
O volante Willian Farias, que defendeu o Hatta Club, dos Emirados Árabes, nos últimos seis meses, e com passagens pelo Coritiba, Cruzeiro, Vitória, Sport e São Paulo, rescindiu com o clube. Segundo o jogador, essa foi uma decisão em comum acordo.- Conversamos e definimos que a melhor opção neste momento seria a rescisão. Agradeço ao clube por tudo nestes últimos meses e torço para o sucesso do Hatta na sequência da temporada. Foi uma passagem de muito amadurecimento e que aprendi muito dentro e fora de campo - falou.
De acordo com Farias, seu desejo é definir o futuro nos próximos dias.
- Agora é ver as opções e analisar com carinho todas elas. Meu desejo é definir o futuro nos próximos dias logo, o que pode ser até mesmo um retorno ao Brasil.

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