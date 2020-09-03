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futebol

Willian Farias assina com o Hatta Club e espera grande ano nos Emirados Árabes

Brasileiro deixou o Sport Recife e acertou com a equipe do Oriente Médio...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 16:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2020 às 16:15
Crédito: Divulgação
O volante Willian Farias assinou com o Hatta Club, dos Emirados Árabes, para a próxima temporada. Segundo o jogador, que passou o último ano no Sport Recife, seu desejo é fazer uma grande temporada com a camisa do clube do Oriente Médio.- Vou trabalhar muito para construir a minha história no Hatta. Não vai faltar entrega e dedicação da minha parte para que isso seja possível. Estou muito motivado com a oportunidade de atuar no futebol árabe e acredito que a adaptação não será problema neste momento. Vou me empenhar ao máximo.
De acordo com o jogador, que também tem passagens por Vitória, Coritiba, Cruzeiro e São Paulo, o elenco vai fazer de tudo para ter grandes vitórias neste ano.
- O projeto do Hatta é grande e queremos fazer um ótimo ano. Tenho certeza que o grupo terá muito sucesso nos próximos meses.

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