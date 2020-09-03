Willian Farias assina com o Hatta Club e espera grande ano nos Emirados Árabes

O volante Willian Farias assinou com o Hatta Club, dos Emirados Árabes, para a próxima temporada. Segundo o jogador, que passou o último ano no Sport Recife, seu desejo é fazer uma grande temporada com a camisa do clube do Oriente Médio.- Vou trabalhar muito para construir a minha história no Hatta. Não vai faltar entrega e dedicação da minha parte para que isso seja possível. Estou muito motivado com a oportunidade de atuar no futebol árabe e acredito que a adaptação não será problema neste momento. Vou me empenhar ao máximo.