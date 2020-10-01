Willian entra no top 5 dos artilheiros do Palmeiras na história da Libertadores

Rony marcou o seu primeiro gol pelo Palmeiras. Matías Viña também. Wesley, idem. A goleada por 5 a 0 sobre o Bolívar, nessa quarta-feira, serviu para alguns jogadores desencantarem pelo Alviverde. Bom também para alguns artilheiros mais antigos aumentarem as suas marcas no clube. Foi exatamente o que aconteceu com Willian.O camisa 29 abriu o placar com um tento logo aos 4 minutos do 1º tempo, dando tranquilidade para a equipe construir o resultado. Foi o 3º gol do atacante nessa edição da Libertadores e o 8º na competição desde 2017, quando chegou ao Palmeiras. Willian agora é o 5º maior goleador da história do clube na disputa continental, empatado com ídolos como Edmundo, César Maluco e Ademir da Guia. Confira o ranking: