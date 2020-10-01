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futebol

Willian entra no top 5 dos artilheiros do Palmeiras na história da Libertadores

Atacante abriu o caminho na goleada sobre o Bolívar...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 21:11

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 21:11

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
Rony marcou o seu primeiro gol pelo Palmeiras. Matías Viña também. Wesley, idem. A goleada por 5 a 0 sobre o Bolívar, nessa quarta-feira, serviu para alguns jogadores desencantarem pelo Alviverde. Bom também para alguns artilheiros mais antigos aumentarem as suas marcas no clube. Foi exatamente o que aconteceu com Willian.O camisa 29 abriu o placar com um tento logo aos 4 minutos do 1º tempo, dando tranquilidade para a equipe construir o resultado. Foi o 3º gol do atacante nessa edição da Libertadores e o 8º na competição desde 2017, quando chegou ao Palmeiras. Willian agora é o 5º maior goleador da história do clube na disputa continental, empatado com ídolos como Edmundo, César Maluco e Ademir da Guia. Confira o ranking:
MAIORES ARTILHEIROS DO PALMEIRAS NA LIBERTADORES
1º - Alex - 12 gols em 39 jogos2º - Tupãzinho - 11 gols em 14 jogosBorja - 11 gols em 24 jogos4º - Lopes - 9 gols em 11 jogos5º - César Maluco - 8 gols em 10 jogosEdmundo - 8 gols em 18 jogosWillian - 8 gols em 26 jogosAdemir da Guia - 8 gols em 29 jogos9º - Gustavo Scarpa - 6 gols em 11 jogosKeirrison - 6 gols em 12 jogos

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