Willian é vítima de racismo em rede social e desabafa: 'Algo precisa mudar'

Crédito: ALEX LIVESEY / POOL / AFP

O atacante Willian, do Arsenal, foi vítima de racismo em suas redes sociais nesta sexta-feira. Criticado pelos torcedores dos Gunners pela fase vivida dentro de campo, o jogador relatou as injúrias sofridas em sua conta no Instagram, onde foi chamado de "macaco" por três pessoas diferentes.

+ Veja a tabela da Premier LeagueWillian compartilhou fotos com as mensagens que recebeu, e em todas o jogador brasileiro é chamado de "macaco". Um deles disse para o atacante "voltar para a selva". Um dos agressores também mandou mensagem com emojis de macaco e banana e disse: "vai se f..., macaco".

Indignado, Willian fez apenas um curto pronunciamento lamentando o ocorrido, mas pedindo providência.