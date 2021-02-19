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futebol

Willian é vítima de racismo em rede social e desabafa: 'Algo precisa mudar'

Jogador compartilha imagens de mensagens que recebeu com ofensas racistas e diz que 'a luta contra o racismo continua'. Arsenal também se pronuncia e lamenta o ocorrido...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 18:54

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 18:54

Crédito: ALEX LIVESEY / POOL / AFP
O atacante Willian, do Arsenal, foi vítima de racismo em suas redes sociais nesta sexta-feira. Criticado pelos torcedores dos Gunners pela fase vivida dentro de campo, o jogador relatou as injúrias sofridas em sua conta no Instagram, onde foi chamado de "macaco" por três pessoas diferentes.
+ Veja a tabela da Premier LeagueWillian compartilhou fotos com as mensagens que recebeu, e em todas o jogador brasileiro é chamado de "macaco". Um deles disse para o atacante "voltar para a selva". Um dos agressores também mandou mensagem com emojis de macaco e banana e disse: "vai se f..., macaco".
Indignado, Willian fez apenas um curto pronunciamento lamentando o ocorrido, mas pedindo providência.
- Este é outro exemplo deprimente do que infelizmente está acontecendo com nossos jogadores e com muitos outros regularmente. A rede social é uma das maneiras pelas quais nossos torcedores em todo o mundo podem se sentir mais próximos do clube e dos jogadores, mas no futebol e em outros lugares, vimos um mundo online envenenado por palavras odiosas, racistas e discriminatórias - disse o clube.

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