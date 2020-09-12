Willian brilha, Aubameyang marca e Arsenal estreia com vitória na Premier League 20/21

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Na abertura da Premier League 20/21, o Arsenal começou em grande estilo. Neste sábado, os Gunners venceram o Fulham por 3 a 0. Lacazette, Gabriel Magalhães e Aubameyang marcaram os gols da vitória do clube londrino.

GARÇOMWillian fez uma grande estreia com a camisa do Arsenal. O meio-campista brasileiro deu três assistências na partida e ainda quase fez o dele, mas parou na trave.

NA ESTREIAGabriel Magalhães também fez uma boa estreia. O brasileiro recém-chegado marcou seu primeiro gol com a camisa do Arsenal após escanteio batido por Willian.