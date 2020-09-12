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Willian brilha, Aubameyang marca e Arsenal estreia com vitória na Premier League 20/21

Gunners venceram o Fulham por 3 a 0. Gabriel Magalhães
também deixou sua marca na estreia...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 11:38

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 11:38
Crédito: BEN STANSALL / POOL / AFP
Na abertura da Premier League 20/21, o Arsenal começou em grande estilo. Neste sábado, os Gunners venceram o Fulham por 3 a 0. Lacazette, Gabriel Magalhães e Aubameyang marcaram os gols da vitória do clube londrino.
GARÇOMWillian fez uma grande estreia com a camisa do Arsenal. O meio-campista brasileiro deu três assistências na partida e ainda quase fez o dele, mas parou na trave.
NA ESTREIAGabriel Magalhães também fez uma boa estreia. O brasileiro recém-chegado marcou seu primeiro gol com a camisa do Arsenal após escanteio batido por Willian.
CAMPEONATO NOVO... AUBAMEYANG VELHOAubameyang começou da mesma forma que terminou a temporada: sendo o líder da equipe. O atacante franco-gabonês marcou um lindo gol e foi um dos jogadores que mais tentou na partida.

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