Williams comemora retorno do Pernambucano e projeta duelo decisivo: 'Muito ansioso para voltar'

Crédito: Divulgação/Náutico

Após de pouco mais de quatro meses de paralisação devido à pandemia, o lateral-direito Williams Bahia não consegue esconder a ansiedade para o retorno do Campeonato Pernambucano, que acontecerá no próximo domingo (19).

Em preparação para o duelo decisivo do Náutico com o Salgueiro marcado para às 16h (horário de Brasília), que vale vaga na próxima fase da competição, o prata da casa comemorou a volta da competição.

- Confesso que estou muito feliz em ter voltado aos treinos e mais ainda por já ter data marcada para o retorno dos jogos. Estou muito ansioso para voltar a atuar - disse o atleta de 20 anos de idade que subiu para o elenco profissional nesta temporada e já disputou três jogos.

Para voltar em alta para as atividades, já mirando também o compromisso que vale a classificação para o Timbu, Williams destacou a preparação forte e dedicação nos treinamentos.