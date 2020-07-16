Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Williams comemora retorno do Pernambucano e projeta duelo decisivo: 'Muito ansioso para voltar'
futebol

Williams comemora retorno do Pernambucano e projeta duelo decisivo: 'Muito ansioso para voltar'

Cria da base do Náutico, lateral-direito de 20 anos celebra retorno em compromisso decisivo diante do Salgueiro pelo estadual
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2020 às 13:10

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 13:10

Crédito: Divulgação/Náutico
Após de pouco mais de quatro meses de paralisação devido à pandemia, o lateral-direito Williams Bahia não consegue esconder a ansiedade para o retorno do Campeonato Pernambucano, que acontecerá no próximo domingo (19).
Em preparação para o duelo decisivo do Náutico com o Salgueiro marcado para às 16h (horário de Brasília), que vale vaga na próxima fase da competição, o prata da casa comemorou a volta da competição.
- Confesso que estou muito feliz em ter voltado aos treinos e mais ainda por já ter data marcada para o retorno dos jogos. Estou muito ansioso para voltar a atuar - disse o atleta de 20 anos de idade que subiu para o elenco profissional nesta temporada e já disputou três jogos.
Para voltar em alta para as atividades, já mirando também o compromisso que vale a classificação para o Timbu, Williams destacou a preparação forte e dedicação nos treinamentos.
- Mantenho o meu foco no trabalho e procuro sempre dar o meu melhor nos treinos para, quando precisar, eu estar preparado - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados