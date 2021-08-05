William volta a jogar, sente lesão de novo e será reavaliado no São Paulo

O São Paulo venceu o Vasco por 2 a 1, em São Januário e se classificou às quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, nem tudo são notícias boas para o Tricolor. Isso porque o volante William sentiu novamente a lesão no joelho direito. O camisa 17 não entrava em campo desde o dia 1 de junho, contra o 4 de JUlho-PI, por conta de um trauma no joelho direito. Crespo colocou o jogador no intervalo diante do Vasco, mas após 17 minutos, ele sentiu novamente a lesão e saiu de campo chorando, precisando ser consolado pelos companheiros e pelo treinador.
Agora, o volante deve ser avaliado pelo departamento médico são-paulino novamente. O elenco trabalhará no CT do Fluminense nesses próximos dias antes de viajar para Curitiba, onde enfrenta o Athletico-PR, no sábado, na Arena da Baixada.
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CONFIRA O CHAVEAMENTO E SIMULE OS JOGOS DA COPA DO BRASILAtualmente, o departamento médico do São Paulo tem Arboleda, Luciano, Eder e Marquinhos, todos com problemas na coxa. O Tricolor tenta recuperar os jogadores por conta dos jogos decisivos na Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.