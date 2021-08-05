Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

William volta a jogar, sente lesão de novo e será reavaliado no São Paulo

Volante não jogava desde o dia 1 de junho, quando lesionou o joelho direito. Camisa 17 entrou no intervalo na vitória sobre o Vasco por 2 a 0, mas saiu 15 minutos depois...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 23:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 23:46
Crédito: Captura de Tela/SporTV
O São Paulo venceu o Vasco por 2 a 1, em São Januário e se classificou às quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, nem tudo são notícias boas para o Tricolor. Isso porque o volante William sentiu novamente a lesão no joelho direito. O camisa 17 não entrava em campo desde o dia 1 de junho, contra o 4 de JUlho-PI, por conta de um trauma no joelho direito. Crespo colocou o jogador no intervalo diante do Vasco, mas após 17 minutos, ele sentiu novamente a lesão e saiu de campo chorando, precisando ser consolado pelos companheiros e pelo treinador.
Agora, o volante deve ser avaliado pelo departamento médico são-paulino novamente. O elenco trabalhará no CT do Fluminense nesses próximos dias antes de viajar para Curitiba, onde enfrenta o Athletico-PR, no sábado, na Arena da Baixada.
GALERIASão Paulo é o único clube no Brasil a medalhar desde a Olimpíada de 1996; veja os atletas e modalidades
CONFIRA O CHAVEAMENTO E SIMULE OS JOGOS DA COPA DO BRASILAtualmente, o departamento médico do São Paulo tem Arboleda, Luciano, Eder e Marquinhos, todos com problemas na coxa. O Tricolor tenta recuperar os jogadores por conta dos jogos decisivos na Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus
Carro capotou após colisão com caminhão
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste
Neymar, jogador do Santos
Neymar quebra tabu físico, mas volta a deixar Vila criticado e sob polêmica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados