Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

William Thomas explica o motivo que o fez trocar o Athletico pelo Avaí

Dirigente vai tomar conta do departamento de futebol do clube catarinense...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jan 2022 às 11:23

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 11:23

A semana começou com novidade no Avaí. Em coletiva de imprensa, William Thomas foi apresentado como novo gerente de futebol do clube catarinense.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No bate-papo com os jornalistas, ele explicou o motivo de ter trocado o Athletico e aceito o desafio de gerir o futebol do Leão.
‘A proposta foi de gestão, me passaram confiança, e isso me encorajou a trocar de clube. Entendo que não é um movimento usual, sei que surpreendi muitas pessoas, mas é uma experiência que vai agregar. Estou dando um passo à frente pela responsabilidade’, afirmou.
Em sua temporada no Avaí, William Thomas terá que montar o elenco para as disputas do estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.
Crédito: WilliamThomaséonovodiretordefuteboldoAvaí(Reprodução/Avaí

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados