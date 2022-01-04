William Thomas explica o motivo que o fez trocar o Athletico pelo Avaí

A semana começou com novidade no Avaí. Em coletiva de imprensa, William Thomas foi apresentado como novo gerente de futebol do clube catarinense.

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No bate-papo com os jornalistas, ele explicou o motivo de ter trocado o Athletico e aceito o desafio de gerir o futebol do Leão.

‘A proposta foi de gestão, me passaram confiança, e isso me encorajou a trocar de clube. Entendo que não é um movimento usual, sei que surpreendi muitas pessoas, mas é uma experiência que vai agregar. Estou dando um passo à frente pela responsabilidade’, afirmou.

Em sua temporada no Avaí, William Thomas terá que montar o elenco para as disputas do estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.