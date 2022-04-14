William Pottker é oficializado como reforço do Avaí

O atacante William Pottker é mais um reforço do Avaí para a sequência da temporada 2022, onde o Leão disputa o Campeonato Brasileiro.

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Aos 28 anos, o atleta chega a Ressacada por empréstimo do Cruzeiro e fica no clube até dezembro.

Apesar de pertencer ao Cruzeiro, William Pottker estava no Al-Wasl, dos Emirados Árabes. Durante a sua passagem, ele disputou 15 jogos, anotou dois gols e quatro assistências.

Calendário

No sábado, o Avaí de William Pottker mede forças com o Corinthians, em duelo que será realizado na Arena Neo Química.