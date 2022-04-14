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futebol

William Pottker é oficializado como reforço do Avaí

Centroavante é mais um reforço do Leão para a disputa da temporada 2022...
LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2022 às 18:54

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 18:54

O atacante William Pottker é mais um reforço do Avaí para a sequência da temporada 2022, onde o Leão disputa o Campeonato Brasileiro.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Aos 28 anos, o atleta chega a Ressacada por empréstimo do Cruzeiro e fica no clube até dezembro.
Apesar de pertencer ao Cruzeiro, William Pottker estava no Al-Wasl, dos Emirados Árabes. Durante a sua passagem, ele disputou 15 jogos, anotou dois gols e quatro assistências.
Calendário
No sábado, o Avaí de William Pottker mede forças com o Corinthians, em duelo que será realizado na Arena Neo Química.
Crédito: Divulgação/LeandroBoeira/Avaí

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