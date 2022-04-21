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futebol

William Pottker é apresentado como novo reforço do Avaí

Atacante é um dos reforços do Leão para a disputa do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 10:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 10:26
A sexta-feira é de apresentação no Avaí. William Pottker, um dos principais reforços do Leão para a temporada, concedeu a sua primeira entrevista coletiva.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Ansioso pelo desempenho, Pottker afirmou que conversou com jogadores do elenco antes de assinar com o Avaí e acredita em campanha positiva no Brasileirão.
'Conversei com muitos jogadores antes de vir. O clube está trilhando um caminho diferente, sem fazer loucuras’, afirmou, antes de completar:
‘Faremos de tudo para honrar os objetivos do clube e fazer um grande Campeonato Brasileiro’.
Com os direitos federativos presos ao Cruzeiro, William Pottker fica no Avaí até o término da temporada 2022.
Crédito: Divulgação/LeandroBoeira/Avaí

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