William Pottker é apresentado como novo reforço do Avaí

A sexta-feira é de apresentação no Avaí. William Pottker, um dos principais reforços do Leão para a temporada, concedeu a sua primeira entrevista coletiva.

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Ansioso pelo desempenho, Pottker afirmou que conversou com jogadores do elenco antes de assinar com o Avaí e acredita em campanha positiva no Brasileirão.

'Conversei com muitos jogadores antes de vir. O clube está trilhando um caminho diferente, sem fazer loucuras’, afirmou, antes de completar:

‘Faremos de tudo para honrar os objetivos do clube e fazer um grande Campeonato Brasileiro’.

Com os direitos federativos presos ao Cruzeiro, William Pottker fica no Avaí até o término da temporada 2022.