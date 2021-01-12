William Oliveira comemora retorno aos gramados após período lesionado

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após mais de três meses sem jogar uma partida oficial, o volante William Oliveira voltou a participar de uma partida do Ceará no Campeonato Brasileiro. O atleta entrou aos 31 minutos do segundo tempo na vitória do Vozão sobre o Flamengo por 2 a 0, no último domingo (10). O atleta falou sobre sua volta.

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'Muito feliz em poder voltar a atuar pelo Ceará. Ainda mais pela grande vitória do nosso time sobre um adversário muito forte. Foram três meses de muito foco e trabalho para poder estar preparado para este momento. Agradeço demais aos profissionais do clube, a torcida e a todos que me ajudaram neste período. Já me sinto 100% e quero poder ajudar o clube cada vez mais', disse.

Recentemente, William teve seu contrato renovado com o Vozão até o final de fevereiro. O vínculo anterior vinha até o dia 21 de dezembro. O jogador teve uma lesão no menisco medial do joelho direito e precisou realizar uma cirurgia para se recuperar. A complicação foi gerada no dia 10 de setembro de 2020, no confronto contra o Internacional, dentro do Beira-Rio. Até então o atleta havia disputado 17 partidas na temporada, sendo uma peça fundamental da equipe na conquista da Copa do Nordeste. O volante valorizou a campanha do grupo nesta temporada.

'Não só essa última vitória contra o Flamengo, mas toda a campanha que o time vem fazendo nesta temporada só mostra o bom trabalho que está sendo feito aqui dentro. Uma grande parte disso vem principalmente do professor Guto, que sabe tirar o melhor de todos nós, e outra parte é mérito do ótimo grupo de jogadores que estão aqui. Todos muito unidos e focados em fazer um bom trabalho. Ainda tem muito campeonato pela frente e vamos em busca de uma boa classificação na tabela', contou.