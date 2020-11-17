William Oliveira anuncia renovação de contrato com Ceará por meio das redes sociais

O volante Willian Oliveira, 28, renovou seu contrato com o Ceará até o final da Série A. O antigo vínculo do atleta com o clube se encerrava no dia 10 de dezembro. Por meio de suas redes sociais, o atleta comentou a alegria de renovar com o Vozão e falou do “ótimo trabalho” que o técnico Guto Ferreira está fazendo na atual temporada.'Acabo de renovar meu vínculo com o Ceará SC até o final do Brasileirão. Agradeço demais ao presidente Robinson de Castro e ao João Paulo que sempre foram sinceros e corretos com a minha pessoa, além de sempre confiarem em meu trabalho. Espero poder voltar o mais rápido possível para ajudar o clube na sequencia do campeonato. Temos muito o que conquistar ainda e queremos coroar o ótimo trabalho que o professor Guto vem fazendo aqui dentro, junto com todo o elenco', postou o jogador em uma rede social.