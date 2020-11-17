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William Oliveira anuncia renovação de contrato com Ceará por meio das redes sociais

Volante do Vozão estendeu seu vínculo com o clube até o final do Brasileirão
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LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 19:37

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 19:37

Crédito: Divulgação/Ceará/Site Oficial
O volante Willian Oliveira, 28, renovou seu contrato com o Ceará até o final da Série A. O antigo vínculo do atleta com o clube se encerrava no dia 10 de dezembro. Por meio de suas redes sociais, o atleta comentou a alegria de renovar com o Vozão e falou do “ótimo trabalho” que o técnico Guto Ferreira está fazendo na atual temporada.'Acabo de renovar meu vínculo com o Ceará SC até o final do Brasileirão. Agradeço demais ao presidente Robinson de Castro e ao João Paulo que sempre foram sinceros e corretos com a minha pessoa, além de sempre confiarem em meu trabalho. Espero poder voltar o mais rápido possível para ajudar o clube na sequencia do campeonato. Temos muito o que conquistar ainda e queremos coroar o ótimo trabalho que o professor Guto vem fazendo aqui dentro, junto com todo o elenco', postou o jogador em uma rede social.
Willian Oliveira tem 17 jogos na temporada e sagrou-se bi-campeão da Copa do Nordeste com o Ceará ao vencer o Fortaleza. O atleta conquistou a titularidade na reta final da campanha do título e esteve entre os 11 iniciais nos dois jogos da final contra o Fortaleza. Com ele em campo, a equipe sofreu apenas três derrotas na temporada.
Willian Oliveira está na fase final de recuperação de uma lesão no menisco medial do joelho direito. A expectativa dos médicos do clube é que o volante tenha condições de jogo daqui 10 dias.

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