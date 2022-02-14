William Marcílio, do América-RN, cria expectativa por título após triunfo no Campeonato Potiguar

Neste último domingo (13), o Mecão começou a sua trajetória no segundo turno do estadual com vitória sobre o Potyguar, na Arena das Dunas. O placar do jogo acabou em 2 a 0, o primeiro gol foi marcado pelo Araújo e, depois, William Marcílio ampliou para a equipe americana. Autor do segundo gol da partida, o camisa 10 do Alvirrubro celebrou mais um gol na competição. 'É muito bom poder iniciar esse segundo turno com vitória, traz uma moral muito grande para a equipe. Nosso time mostrou qualidade e conseguiu uma vitória muito convincente. Fico bastante feliz em poder ajudar com um gol, isso mostra que o trabalho tem sido bem feito. Espero poder contribuir ainda mais com o América na temporada', comentou William Marcílio.