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William Marcílio, do América-RN, cria expectativa por título após triunfo no Campeonato Potiguar

O camisa 10 deixou o gol dele na vitória contra o Potyguar, no domingo (13)...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 17:51

LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2022 às 17:51
Neste último domingo (13), o Mecão começou a sua trajetória no segundo turno do estadual com vitória sobre o Potyguar, na Arena das Dunas. O placar do jogo acabou em 2 a 0, o primeiro gol foi marcado pelo Araújo e, depois, William Marcílio ampliou para a equipe americana. Autor do segundo gol da partida, o camisa 10 do Alvirrubro celebrou mais um gol na competição. 'É muito bom poder iniciar esse segundo turno com vitória, traz uma moral muito grande para a equipe. Nosso time mostrou qualidade e conseguiu uma vitória muito convincente. Fico bastante feliz em poder ajudar com um gol, isso mostra que o trabalho tem sido bem feito. Espero poder contribuir ainda mais com o América na temporada', comentou William Marcílio.
Mesmo tendo realizado uma boa performance, o Mecão já foca no próximo compromisso. Na próxima quarta (16), o América-RN visita o Santa Cruz de Natal, às 19h, no estádio Maria Lamas Farache. William ainda falou sobre o próximo confronto do Campeonato Potiguar e ressaltou a vontade de buscar o título do segundo turno estadual.
'Sabemos das qualidades da equipe do Santa Cruz, não vai ser um jogo fácil, precisamos entrar preparados e focados para mais esse desafio. Temos total respeito pelo nosso adversário, mas vamos em busca dos três pontos. Estamos totalmente focados e tentando conquistar esse título do segundo turno do estadual', concluiu o camisa 10.
Crédito: WilliamMarcílioédestaquecontraoPotyguar(Foto:CanindéPereira/América-RN

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