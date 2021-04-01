William fala sobre obstáculos em sua readaptação ao futebol brasileiro

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O novo reforço do São Paulo, William, foi apresentado pelo clube nesta quinta-feira (1). O jogador está de volta ao Brasil após sete anos no México. O meia falou, durante sua coletiva, sobre os possíveis obstáculos em sua readaptação ao futebol brasileiro.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021

Naturalizado mexicano, William afirmou que seguiu acompanhando o futebol brasileiro nos anos em que esteve no exterior.

- Acompanhei muito o futebol brasileiro pelas amizades que eu tenho com os jogadores - comentou o meio-campista.

Perguntado sobre a sua readaptação ao futebol brasileiro, William falou sobre um possível obstáculo que ele pode enfrentar na sua volta: os técnicos estrangeiros.

- Em relação a minha adaptação aqui, um dos obstáculos que eu possa encontrar são os treinadores estrangeiros que temos aqui. Nos últimos dois Brasileiros, ganharam Flamengo com treinador estrangeiro, o Palmeiras venceu a Libertadores com treinador estrangeiro. Isso pode atrapalhar. Temos que ter superação para somar no dia a dia, com os companheiros - afirmou.No México, William soma 153 atuações, com 28 gols. Jogou pelo Querétaro, onde foi companheiro de Tiago Volpi, atual goleiro do Tricolor, e Ronaldinho Gaúcho. Por lá, também jogou no América e, antes de ir para o São Paulo, no Toluca.