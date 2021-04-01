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futebol

William fala sobre obstáculos em sua readaptação ao futebol brasileiro

O meio-campista do Tricolor está de volta ao Brasil após sete anos no futebol mexicano...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 17:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2021 às 17:11
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O novo reforço do São Paulo, William, foi apresentado pelo clube nesta quinta-feira (1). O jogador está de volta ao Brasil após sete anos no México. O meia falou, durante sua coletiva, sobre os possíveis obstáculos em sua readaptação ao futebol brasileiro.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021
Naturalizado mexicano, William afirmou que seguiu acompanhando o futebol brasileiro nos anos em que esteve no exterior.
- Acompanhei muito o futebol brasileiro pelas amizades que eu tenho com os jogadores - comentou o meio-campista.
Perguntado sobre a sua readaptação ao futebol brasileiro, William falou sobre um possível obstáculo que ele pode enfrentar na sua volta: os técnicos estrangeiros.
- Em relação a minha adaptação aqui, um dos obstáculos que eu possa encontrar são os treinadores estrangeiros que temos aqui. Nos últimos dois Brasileiros, ganharam Flamengo com treinador estrangeiro, o Palmeiras venceu a Libertadores com treinador estrangeiro. Isso pode atrapalhar. Temos que ter superação para somar no dia a dia, com os companheiros - afirmou.No México, William soma 153 atuações, com 28 gols. Jogou pelo Querétaro, onde foi companheiro de Tiago Volpi, atual goleiro do Tricolor, e Ronaldinho Gaúcho. Por lá, também jogou no América e, antes de ir para o São Paulo, no Toluca.
No Tricolor, o atleta poderá contribuir para o esquema de Crespo, podendo jogar como primeiro ou segundo volante e, até mesmo, como um 'terceiro homem' no meio de campo, como ele mesmo definiu.

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