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futebol

William e Luciano fazem preparação física em treino do São Paulo

Atacante e volante, que se recuperam de lesões, fizeram mais uma etapa do tratamento. Dupla, no entanto, será desfalque contra o Flamengo, às 16h, no Maracanã, pelo Brasileiro...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 14:07

LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2021 às 14:07
Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC
A dupla William e Luciano, que se recuperam de lesões, trabalharam com a preparação física nesta manhã de sábado (24), no último treinamento do são Paulo no CT da Barra Funda, antes de enfrentar o Flamengo, neste domingo (25), às 16h, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante se recupera de uma lesão no joelho, enquanto o atacante está em recuperação de um estiramento na coxa. Ambos não atuam desde junho. Apesar do avanço nas recuperações, eles podem ser desfalque de Crespo para o confronto diante do Rubro-Negro. O volante ainda pode pintar nos relacionados.
Após o treinamento, a delegação do São Paulo embarcará para o Rio de Janeiro visando a recuperação no Campeonato Brasileiro. O time quer aproveitar o embalo na classificação às quartas de final da Libertadores, após vencer o Racing por 3 a 1, na Argentina.
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O Tricolor é apenas o 16º colocado do Brasileirão, com 11 pontos conquistados em 12 jogos. Até o momento, foram duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O time vem de derrota para o Fortaleza, por 1 a 0, no Morumbi.

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