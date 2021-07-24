William e Luciano fazem preparação física em treino do São Paulo

Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC

A dupla William e Luciano, que se recuperam de lesões, trabalharam com a preparação física nesta manhã de sábado (24), no último treinamento do são Paulo no CT da Barra Funda, antes de enfrentar o Flamengo, neste domingo (25), às 16h, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante se recupera de uma lesão no joelho, enquanto o atacante está em recuperação de um estiramento na coxa. Ambos não atuam desde junho. Apesar do avanço nas recuperações, eles podem ser desfalque de Crespo para o confronto diante do Rubro-Negro. O volante ainda pode pintar nos relacionados.

Após o treinamento, a delegação do São Paulo embarcará para o Rio de Janeiro visando a recuperação no Campeonato Brasileiro. O time quer aproveitar o embalo na classificação às quartas de final da Libertadores, após vencer o Racing por 3 a 1, na Argentina.

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