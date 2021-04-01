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William é apresentado no São Paulo: 'Um convite impossível de se negar'

Meio-campista será o novo camisa 17 do Tricolor e comentou sobre os motivos que o fizeram sair do futebol mexicano, onde é ídolo, para voltar ao futebol brasileiro...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 15:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2021 às 15:37
Crédito: Divulgação/São Paulo
O meio-campista William foi apresentado na tarde desta quinta-feira (01), como novo jogador do São Paulo. Ele recebeu das mãos do presidente Julio Casares a camisa 17, que utilizará na temporada.
Carneiro foi mais um: relembre gringos que não deixaram saudade no São Paulo
Em entrevista coletiva, o jogador de 34 anos, ídolo no futebol mexicano, comentou sobre os motivos que o fizeram escolher o São Paulo e voltar a atuar em solo brasileiro depois de tanto tempo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - Em relação a essa atração que temos pelo São Paulo é a história do clube, o que ele representa no futebol. A história corre o mundo inteiro. Eu tinha contrato com o Toluca, busquei uma forma de rescindir o contrato lá. Eu queria estar aqui, é algo importante. Um convite impossível de se negar. O meu retorno ao Brasil é único e exclusivamente ajudar o São Paulo - afirmou.
William briga por uma vaga na lista de inscritos do Tricolor para a primeira fase do Campeonato Paulista. São cinco reforços para três vagas. Ele comentou sobre a expectativa para a decisão, que Crespo deve tomar até o dia 9 de abril.
- Se eu tiver inscrito vou honrar o escudo. Se não tiver, vou hnrar quando tiver oportunidade. Essa decisão cabe ao treinador. Vou estar apto pelo que ele desejar - concluiu.

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