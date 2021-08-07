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futebol

William, do São Paulo, é submetido a artroscopia no joelho direito

Volante passou por cirurgia neste sábado e iniciará recuperação no Reffis na segunda-feira. Clube não estima prazo para retorno do jogador, que se contundiu contra o Vasco...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 13:16

LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2021 às 13:16
Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc
O São Paulo perderá o volante William por mais tempo do que o esperado. Isso porque o volante, que sentiu novamente uma lesão no joelho direito contra o Vasco, passou por uma artroscopia nesse sábado e não tem previsão de retorno ao time comandado por Hernán Crespo. O procedimento realizado no Hospital Albert Einstein foi bem-sucedido e o atleta receberá alta ainda no período da tarde, iniciando a recuperação no REFFIS na segunda-feira (9). Uma lesão de artroscopia leva em média de 3 a seis meses de recuperação.
William sofreu uma entorse em seu joelho durante a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco da Gama, na última quarta-feira (4), em São Januário, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e não seguiu com a delegação para Curitiba, onde o São Paulo enfrenta o Athletico às 18h deste sábado (7) pelo Campeonato Brasileiro.
VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO O volante retornou a São Paulo na quinta-feira (5) e passou por exames de imagem que verificaram a necessidade de cirurgia. No Tricolor desde o início da temporada, o jogador de 34 anos foi utilizado por Hernán Crespo em nove oportunidades e já sagrou-se campeão paulista pelo clube.

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