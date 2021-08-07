William, do São Paulo, é submetido a artroscopia no joelho direito

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc

O São Paulo perderá o volante William por mais tempo do que o esperado. Isso porque o volante, que sentiu novamente uma lesão no joelho direito contra o Vasco, passou por uma artroscopia nesse sábado e não tem previsão de retorno ao time comandado por Hernán Crespo. O procedimento realizado no Hospital Albert Einstein foi bem-sucedido e o atleta receberá alta ainda no período da tarde, iniciando a recuperação no REFFIS na segunda-feira (9). Uma lesão de artroscopia leva em média de 3 a seis meses de recuperação.

William sofreu uma entorse em seu joelho durante a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco da Gama, na última quarta-feira (4), em São Januário, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e não seguiu com a delegação para Curitiba, onde o São Paulo enfrenta o Athletico às 18h deste sábado (7) pelo Campeonato Brasileiro.