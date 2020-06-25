William Carvalho e Leicester chegam a acordo para volante deixar o Betis

Crédito: Divulgação / Betis / Site oficial

O volante William Carvalho, do Real Betis, está próximo de acertar a mudança para o Leicester para atuar a partir da próxima temporada. De acordo com informações da "Rádio Marca", o português já chegou a um denominador comum com o clube inglês.

No momento, o que falta é os clubes chegarem a um acordo em questão a valores. O Betis já considera que o jogador não permanecerá em Sevilha e conta com o dinheiro para equilibrar o caixa.