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futebol

William Carvalho e Leicester chegam a acordo para volante deixar o Betis

Jogador português era titular absoluto no clube de Sevilha, mas uma lesão nesta temporada atrapalhou seu rendimento...
LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2020 às 19:38

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 19:38

Crédito: Divulgação / Betis / Site oficial
O volante William Carvalho, do Real Betis, está próximo de acertar a mudança para o Leicester para atuar a partir da próxima temporada. De acordo com informações da "Rádio Marca", o português já chegou a um denominador comum com o clube inglês.
No momento, o que falta é os clubes chegarem a um acordo em questão a valores. O Betis já considera que o jogador não permanecerá em Sevilha e conta com o dinheiro para equilibrar o caixa.
William Carvalho chegou ao Real Betis há duas temporadas, vindo do Sporting. Em outubro do ano passado, o jogador sofreu uma lesão e ficou afastado dos gramados por quatro meses.E MAIS:Com gol contra, Valencia perde para o Eibar pelo Campeonato EspanholArsenal vence Southampton e conquista primeiros pontos depois do retorno da Premier LeaguePedro se aproxima de acordo com a Roma para a próxima temporadaAtlético de Madrid, Juventus e PSG entram na briga por Allan, do Napoli E MAIS:

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