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futebol

William Barbio destaca bom momento na Coréia do Sul e foca em crescimento no país

Atacante busca melhorar rendimento no futebol asiático...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 13:30

LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 13:30
Crédito: William Barbio foca em evolução com Seoul E-Land (Divulgação
Na Coréia do Sul desde 2020, o atacante William Barbio, ex-Bahia, Vasco e CRB, falou sobre o ótimo momento que vive no Seoul E-Land. Segundo o jogador, a meta é continuar evoluindo e melhorando os números na sequência da temporada.- Estou muito feliz desde que cheguei ao Seoul e ao futebol coreano. Tenho trabalhado muito para continuar nesta boa fase e para melhorar meus números no clube. Estou muito motivado para a sequência de 2021. Venho me dedicando muito no dia a dia para evoluir. Quero fazer um grande ano.
Para ele, o grupo tem tudo para crescer nesta temporada.
- Nossa equipe tem trabalhado para crescer de produção e para levar o Seoul para a K-League neste ano. Temos totais condições disso em 2021.

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