William Barbio destaca bom momento na Coréia do Sul e foca em crescimento no país

Na Coréia do Sul desde 2020, o atacante William Barbio, ex-Bahia, Vasco e CRB, falou sobre o ótimo momento que vive no Seoul E-Land. Segundo o jogador, a meta é continuar evoluindo e melhorando os números na sequência da temporada.- Estou muito feliz desde que cheguei ao Seoul e ao futebol coreano. Tenho trabalhado muito para continuar nesta boa fase e para melhorar meus números no clube. Estou muito motivado para a sequência de 2021. Venho me dedicando muito no dia a dia para evoluir. Quero fazer um grande ano.