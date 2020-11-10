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Wijnaldum revela que Virgil van Dijk está passando por inferno na carreira

Meio-campista torce por rápida recuperação do companheiro de Liverpool e seleção holandesa. Zagueiro está fora da temporada após grave lesão no joelho contra o Everton...

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 12:35

LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 12:35
Crédito: AFP
O meio-campista Wijnaldum revelou que Virgil van Dijk está passando pelo pior momento de sua carreira. Em entrevista ao portal “VI”, o companheiro de Liverpool e seleção holandesa acredita que o zagueiro irá voltar ainda mais forte na próxima temporada após ter o ligamento do joelho rompido no clássico contra o Everton.
- Virgil retornará rapidamente com a vontade de Deus. É um momento difícil para ele, é a pior coisa que você pode experimentar como atleta de futebol. Você passa pelo inferno. Mas ele é muito forte, nos falamos de vez em quando e isso é muito agradável.
Apesar da preocupação dos clubes com o excesso de jogos, Wijnaldum também se mostrou feliz em poder defender os Países Baixos nos três próximos compromissos internacionais contra Espanha, Bósnia e Polônia. O volante diz que se sente bem, mas não faz projeções para a reta final da temporada.

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