Wijnaldum revela que Virgil van Dijk está passando por inferno na carreira

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O meio-campista Wijnaldum revelou que Virgil van Dijk está passando pelo pior momento de sua carreira. Em entrevista ao portal “VI”, o companheiro de Liverpool e seleção holandesa acredita que o zagueiro irá voltar ainda mais forte na próxima temporada após ter o ligamento do joelho rompido no clássico contra o Everton.

- Virgil retornará rapidamente com a vontade de Deus. É um momento difícil para ele, é a pior coisa que você pode experimentar como atleta de futebol. Você passa pelo inferno. Mas ele é muito forte, nos falamos de vez em quando e isso é muito agradável.