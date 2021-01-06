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futebol

Wijnaldum recusa renovação com o Liverpool e deve reforçar o Barcelona

Jogador de 30 anos está em seus últimos meses de contrato com os Reds e não aceitou estender seu vínculo com o atual campeão inglês. Barcelona é o provável destino...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 15:02

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 15:02

Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
O meio-campista Georginio Wijnaldum não deve permanecer no Liverpool para a próxima temporada. Em seus últimos meses de vínculo, o holandês, que já pode assinar um pré-contrato, é alvo do Barcelona e deverá ser comandado por Ronald Koeman, que foi seu treinador na seleção laranja.
+ Veja a tabela da Premier LeagueSegundo informações do portal "Todo Fichajes", Wijnaldum não aceitou a proposta de renovação dos Reds, que tinham interesse em continuar com o jogador de 30 anos de idade. Um dos nomes de confiança de Jürgen Klopp, o camisa 5 jogou 24 dos 26 jogos do Liverpool na temporada.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
Wijnaldum é alvo do Barcelona deste a última janela de transferências, quando Koeman chegou à equipe catalã. Na ocasião, os espanhóis tentaram contratar o volante por um valor mais baixo por considerar seu último ano de contrato, mas o Liverpool não liberou o atleta que agora poderá sair sem custos.

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