Wijnaldum recusa renovação com o Liverpool e deve reforçar o Barcelona

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O meio-campista Georginio Wijnaldum não deve permanecer no Liverpool para a próxima temporada. Em seus últimos meses de vínculo, o holandês, que já pode assinar um pré-contrato, é alvo do Barcelona e deverá ser comandado por Ronald Koeman, que foi seu treinador na seleção laranja.

+ Veja a tabela da Premier LeagueSegundo informações do portal "Todo Fichajes", Wijnaldum não aceitou a proposta de renovação dos Reds, que tinham interesse em continuar com o jogador de 30 anos de idade. Um dos nomes de confiança de Jürgen Klopp, o camisa 5 jogou 24 dos 26 jogos do Liverpool na temporada.

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