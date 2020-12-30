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futebol

Wijnaldum quer aumento salarial para permanecer no Liverpool

Jogador está sujeito aos mesmos termos de quatro anos e meio atrás apesar da conquista de diversos títulos. Klopp prefere que clube renove com meio-campista holandês...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 11:07

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 11:07
Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
Wijnaldum quer permanecer no Liverpool, mas deseja um salário que reflita seu papel chave no time de Jurgen Klopp, segundo o “Liverpool Echo”. O veterano, que tem contrato até 2021, está sujeito aos mesmos termos de quando assinou há quatro anos e meio, apesar de ter sido importante nas conquistas da Champions League, Premier League e Mundial de Clubes.Além disso, o jogador também enxerga que contribui positivamente fora das quatro linhas, sendo um dos líderes do grupo ao lado de Henderson, Milner e Van Dijk. Para o técnico alemão, faz mais sentido oferecer um novo contrato ao atleta do que ir ao mercado procurar um substituto que precisaria de tempo para se adaptar ao clube.
> Veja a tabela da Premier League
O holandês ainda não aceitou as ofertas propostas pelo Liverpool, mas há a expectativa de que Wijnaldum possa assinar um novo contrato antes de se tornar um agente livre. Recentemente, o nome do camisa oito foi especulado no Barcelona, pois é um desejo do técnico Ronald Koeman, com quem trabalhou na seleção.

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