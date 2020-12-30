Wijnaldum quer aumento salarial para permanecer no Liverpool

Wijnaldum quer permanecer no Liverpool, mas deseja um salário que reflita seu papel chave no time de Jurgen Klopp, segundo o “Liverpool Echo”. O veterano, que tem contrato até 2021, está sujeito aos mesmos termos de quando assinou há quatro anos e meio, apesar de ter sido importante nas conquistas da Champions League, Premier League e Mundial de Clubes.Além disso, o jogador também enxerga que contribui positivamente fora das quatro linhas, sendo um dos líderes do grupo ao lado de Henderson, Milner e Van Dijk. Para o técnico alemão, faz mais sentido oferecer um novo contrato ao atleta do que ir ao mercado procurar um substituto que precisaria de tempo para se adaptar ao clube.