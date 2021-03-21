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futebol

Wijnaldum já tem um um pré-contrato com o Barcelona

Meio-campista decidiu deixar o Liverpool e reforçará o clube catalão...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 09:52

LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2021 às 09:52
Crédito: AFP
Georginio Wijnaldum deve reforçar o Barcelona na próxima temporada. De acordo com o "The Times", o meio-campista já tem um pré-contrato com o clube catalão e deve chegar à Espanha na próxima temporada.
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O meio-campista holandês, que encerra seu contrato em junho, foi um dos pedidos de Ronald Koeman. O treinador do Barça gosta muito das qualidades do jogador e acredita que ele seria uma grande contratação.Há alguns dias, o portal 'Football Insider' garantiu que o holandês fechou a sua contratação pelo Barça "por 95%".

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