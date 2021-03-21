Wijnaldum já tem um um pré-contrato com o Barcelona

Georginio Wijnaldum deve reforçar o Barcelona na próxima temporada. De acordo com o "The Times", o meio-campista já tem um pré-contrato com o clube catalão e deve chegar à Espanha na próxima temporada.

O meio-campista holandês, que encerra seu contrato em junho, foi um dos pedidos de Ronald Koeman. O treinador do Barça gosta muito das qualidades do jogador e acredita que ele seria uma grande contratação.Há alguns dias, o portal 'Football Insider' garantiu que o holandês fechou a sua contratação pelo Barça "por 95%".