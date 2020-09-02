Wijnaldum já tem acordo salarial com o Barcelona

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Gini Wijnaldum pode deixar o Liverpool. De acordo com o "Sport", o meio-campista holandês já chegou a um acordo salarial com o Barcelona e falta apenas definir os valores da transferência com o clube inglês.

Wijnaldum é o principal alvo do Barça e foi um pedido de Koeman, novo treinador do clube. O Liverpool pede 20 milhões de euros (cerca de R$ 128 milhões), mas os catalães não querem gastar mais de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 96 milhões).