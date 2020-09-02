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futebol

Wijnaldum já tem acordo salarial com o Barcelona

O clube catalão, porém, ainda não definiu valores da negociação com o Liverpool...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 12:12

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 12:12
Crédito: AFP
Gini Wijnaldum pode deixar o Liverpool. De acordo com o "Sport", o meio-campista holandês já chegou a um acordo salarial com o Barcelona e falta apenas definir os valores da transferência com o clube inglês.
Wijnaldum é o principal alvo do Barça e foi um pedido de Koeman, novo treinador do clube. O Liverpool pede 20 milhões de euros (cerca de R$ 128 milhões), mas os catalães não querem gastar mais de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 96 milhões).
Wijnaldum está no Liverpool desde 2016. Ele tem passagens pelo PSV Eindhoven e Newcastle. No total, disputou 187 partidas com os Reds e marcou 19 gols.

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