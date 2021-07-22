Wijnaldum fala sobre o Barcelona, nega que dinheiro tenha pesado em negociação e diz: 'PSG chegou antes'

Crédito: Divulgação / PSG

A possibilidade de Wijnaldum ter escolhido o PSG sobre o Barcelona por dinheiro está descartada. Pelo menos é o que garantiu o meio-campista à "RMC Sport". De acordo com o meio-campista, a diferença salarial não era tão grande, mas como o time francês foi mais rápido, ele escolheu o time da capital da França.

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- O que eu vejo é que toda vez que o PSG vai atrás de um jogador, a mídia sempre diz que é por causa do dinheiro. É o tipo de coisa que as pessoas têm contra o PSG - disse Wijnaldum, que ainda completou

- Mas eu sei a verdade. Meu agente e minha equipe sabem. A diferença nem era tão grande. Tive uma boa sensação com os dois times, mas o PSG foi muito mais rápido que o Barcelona. Então eu escolhi o PSG.Wijnaldum ainda admitiu que a escolha "foi muito difícil". Ele revelou que torce para o Barcelona desde pequeno, mas explicou que as conversas "não eram realmente negociações". Assim, ele voltou a reforçar que escolheu o PSG, porque eles chegaram antes.

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- É engraçado e devo admitir que foi uma escolha muito difícil. Torço pelo Barça desde que era jovem, sou um fã do Barcelona. Estávamos em negociações com eles e eu tinha um bom pressentimento, mas também estava negociando com outros clubes. O PSG chegou antes mesmo do Barça. Nós conversamos, mas não eram realmente negociações. Depois do Barcelona, PSG veio O holandês de 30 é reforço do PSG para esta temporada. Ele não renovou com o Liverpool, da Inglaterra, onde ficou por cinco temporadas. Dessa forma, ele chegou ao time da capital francesa sem custos. Ainda em entrevista à RMC Sport, Wijnaldum revelou que a conversa com o técnico Mauricio Pochettino foi importante para que ele fechasse com o PSG.

- Falei com Leonardo, depois com Pochettino, que eu conhecia desde o Tottenham. Falei com ele uma vez porque ele queria me contratar Na época, eu já tinha um bom pressentimento de trabalhar com ele. Ele me explicou o projeto do PSG, o fato de quererem ganhar mais títulos na França, mas também na Europa. Ele me disse que tipo de clube era. Disse a mim mesmo que era um bom projeto e disse a eles que estava aberto para ouvi-los.