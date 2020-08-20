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Wijnaldum é um dos nomes cotados por Ronald Koeman no Barcelona

Meio-campista do Liverpool tem contrato até 2021 e técnico holandês pediu para jogador não renovar e facilitar transferência para o Barça para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 09:26

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 09:26

Crédito: AFP
Ronaldo Keman, novo técnico do Barcelona, tem a intenção de contratar o meio-campista Wijnaldum, atual campeão inglês com o Liverpool, de acordo com o portal holandês “AD”. As informações indicam que o treinador pediu para que o jogador não renovasse seu contrato com os Reds para facilitar sua contratação nesta janela.
O atleta de 29 anos conhece Koeman por ter sido treinador pelo comandante na seleção holandesa. Além disso, Wijnaldum é só mais um compatriota que o novo técnico quer trazer, uma vez que o nome de Donny van de Beek é um dos mais cotados para vestir a camisa blaugrana na próxima temporada.Koeman quer tentar conseguir de cinco a seis reforços, segundo a imprensa, e foca em jogadores com quem já trabalhou e tem confiança. O Barcelona vive o pior momento em termos financeiros de sua história devido a crise provocada pela pandemia da Covid-19 e não tem muito dinheiro para gastar no mercado.

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