Wijnaldum diz para Jurgen Klopp que pretende seguir no Liverpool

Apesar do interesse do Barcelona, Wijnaldum revelou para o técnico Jurgen Klopp que não irá se transferir para o time catalão, segundo a imprensa inglesa. O desejo de permanência do holandês foi transmitidos em reunião com o alemão após o holandês retornar aos treinamentos depois de passar um período com a seleção para a disputa da Liga das Nações.Próximo de completar 30 anos, o meio-campista não quer trocar um projeto consolidado como o dos Reds, em que devem disputar todos os títulos na próxima temporada, para um que está começando sob nova direção. O jogador tem contrato até 2021 e deve cumprir o acordo até o final e depois poderá se transferir sem custos.