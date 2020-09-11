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futebol

Wijnaldum diz para Jurgen Klopp que pretende seguir no Liverpool

Meio-campista holandês não quer trocar projeto consolidado que irá disputar títulos pelo Barcelona. Jogador tem contrato até 2021 e Thiago deve virar opção na Catalunha...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 10:46

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 10:46
Crédito: AFP
Apesar do interesse do Barcelona, Wijnaldum revelou para o técnico Jurgen Klopp que não irá se transferir para o time catalão, segundo a imprensa inglesa. O desejo de permanência do holandês foi transmitidos em reunião com o alemão após o holandês retornar aos treinamentos depois de passar um período com a seleção para a disputa da Liga das Nações.Próximo de completar 30 anos, o meio-campista não quer trocar um projeto consolidado como o dos Reds, em que devem disputar todos os títulos na próxima temporada, para um que está começando sob nova direção. O jogador tem contrato até 2021 e deve cumprir o acordo até o final e depois poderá se transferir sem custos.
Com isso, Thiago Alcântara pode voltar a ser um nome muito cotado para fazer parte do elenco blaugrana, uma vez que a contratação por parte dos ingleses segue complicada. O espanhol está na Catalunha, onde tem residência, aproveitando um período de folga concedido pelo Bayern de Munique.

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