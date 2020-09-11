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Weverson elogia chegada de Barbieri ao Red Bull: 'Muito inteligente'

Lateral vem sendo bastante utilizado nesta temporada. Cria de Cotia, o jovem jogador reencontrou o São Paulo no empate do Massa Bruta na última rodada do Brasileirão 
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Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 14:37

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 14:37
Crédito: Divulgação/Red Bull Bragantino
No segundo jogo do Mauricio Barbieri no comando técnico do Red Bull Bragantino, o time do interior paulista empatou por 1 a 1 com o São Paulo, na última quarta-feira (09), pelo Campeonato Brasileiro.
Revelado em Cotia, o lateral-esquerdo de origem e meia Weverson retornou ao Morumbi pela primeira vez. Dessa vez, contra o time que o revelou. Emprestado pelo clube tricolor no início deste ano, o jovem jogador falou sobre o início de trajetória do treinador no Massa Bruta.
- O professor Barbieri é um cara muito inteligente e muito comprometido com o seu trabalho. Ele está buscando todas as formas positivas para que a nossa equipe evolua no dia a dia, tanto dentro de campo quanto fora. Aos poucos ele está conhecendo os jogadores, procurando corrigir e também elogiando - disse.
Em seu primeiro ano como jogador profissional, Weverson realizou onze partidas até o momento, sendo seis no Brasileirão. Aposta de sucesso do técnico Felipe Conceição na recente conquista do Troféu do Interior, o jogador de 20 anos trabalha duro para também conquistar a confiança do novo comandante do Red Bull Bragantino.
- Estou treinando forte diariamente porque sabemos a força do nosso elenco. Fico à disposição dele tanto no meio campo ou extremo, como na lateral, que é a minha posição de origem. Mas não tenho dúvidas de que estamos bem servidos nessa posição e quem entrar vai buscar dar o seu melhor - concluiu.

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