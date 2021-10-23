West Ham x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

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Neste domingo, duas equipes de Londres enfrentam-se do London Stadium às 10h (de Brasília). O West Ham United recebe o Tottenham Hotspur em partida válida pela nona rodada da Premier League, podendo colocar um dos dois times na zona de classificação para a Champions League.Veja a tabela do Inglês

O West Ham é o sétimo colocado da Premier League, e soma um total de 14 pontos em oito partida disputadas. A equipe, com uma vitória neste domingo, pode chegar na zona de classificação para a Champions League dependendo do resultado do Manchester United.

Na frente do West Ham por apenas um ponto, o Tottenham é o quinto colocado, e está na zona de classificação para a Liga Europa. A equipe dos Spurs venceu os dois últimos jogos na Premier League após uma sequência negativa.FICHA TÉCNICAWEST HAM x TOTTENHAM - Premier League

Data e horário: 24/10/2021, às 10h (de Brasília)Local: London Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Paul TierneyAssistentes: Constantine Hatzidakis e Neil DaviesOnde assistir: FOX Sports

WEST HAM (Treinador: David Moyes)Aréola; Coufal, Ogbonna, Zouma e Cresswell; Soucek, Rice, Bowen, Benrahma e Fornals; Antonio.

TOTTENHAM (Treinador: Nuno Espírito Santo)Lloris; Emerson, Cristian Romero, Dier e Reguilón; Hojbjerg, Skipp, Lucas, Ndombélé e Son; Kane.