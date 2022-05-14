West Ham x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

A bola vai rolar para a 37ª rodada do Campeonato Inglês, a penúltima do torneio. Neste domingo, na capital Londres, o líder Manchester City tenta dar mais um passo rumo ao título. O time de Guardiola encara o West Ham, no Estádio Olímpico, às 10h (de Brasília).WEST HAMLutando por uma vaga na próxima edição da Europa League, o West Ham sabe que uma vitória é fundamental para chegar na última rodada na briga com o Manchester United. O time de Londres está na sétima colocação, com 55 pontos atualmente.

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MANCHESTER CITYPodendo ser campeão nesta rodada, mas ainda não neste domingo, o Manchester City tenta mais um triunfo. O time de Guardiola precisa dos três pontos e de um tropeço do Liverpool na terça-feira para garantir o título antecipadamente. O líder do torneio tem 89 pontos.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier LeagueFICHA TÉCNICA

West Ham x Manchester CityPremier League - Campeonato Inglês37ª rodada​Data e horário: 15/05/2022, às 10h (de Brasília)Local: Estádio Olímpico, em Londres (ING)Árbitro: Anthony TaylorAssistentes: Gary Beswick e Adam NunnTransmissão: ESPN e Star+

PROVÁVEIS TIMES

WEST HAM (Técnico: David Moyes)Fabianski; Coufal, Dawson, Zouma e Cresswell; Declan Rice, Soucek, Bowen, Lanzini (Noble) e Pablo Fornals; Antonio.

Desfalques: Ogbonna (lesionado); Dawson, Antonio e Benrahma (dúvidas).

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; João Cancelo, Rodri, Aké e Zinchenko; Bernardo Silva, Gündogan e De Bruyne; Mahrez, Gabriel Jesus (Phil Foden) e Sterling.

Desfalques: Rúben Dias, Walker e Stones (lesionados); Fernandinho e Laporte (dúvidas); Mendy (afastado).