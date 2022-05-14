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West Ham x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Equipes se enfrentam neste domingo, lutando na parte de cima da tabela. Londrinos buscam vaga na Europa League, enquanto Cityzens tentam mais um título nacional...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 09:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 09:22
A bola vai rolar para a 37ª rodada do Campeonato Inglês, a penúltima do torneio. Neste domingo, na capital Londres, o líder Manchester City tenta dar mais um passo rumo ao título. O time de Guardiola encara o West Ham, no Estádio Olímpico, às 10h (de Brasília).WEST HAMLutando por uma vaga na próxima edição da Europa League, o West Ham sabe que uma vitória é fundamental para chegar na última rodada na briga com o Manchester United. O time de Londres está na sétima colocação, com 55 pontos atualmente.
+ Villarreal anunciou obra: veja os projetos de novos estádios dos clubes europeus
MANCHESTER CITYPodendo ser campeão nesta rodada, mas ainda não neste domingo, o Manchester City tenta mais um triunfo. O time de Guardiola precisa dos três pontos e de um tropeço do Liverpool na terça-feira para garantir o título antecipadamente. O líder do torneio tem 89 pontos.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier LeagueFICHA TÉCNICA
West Ham x Manchester CityPremier League - Campeonato Inglês37ª rodada​Data e horário: 15/05/2022, às 10h (de Brasília)Local: Estádio Olímpico, em Londres (ING)Árbitro: Anthony TaylorAssistentes: Gary Beswick e Adam NunnTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
WEST HAM (Técnico: David Moyes)Fabianski; Coufal, Dawson, Zouma e Cresswell; Declan Rice, Soucek, Bowen, Lanzini (Noble) e Pablo Fornals; Antonio.
Desfalques: Ogbonna (lesionado); Dawson, Antonio e Benrahma (dúvidas).
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; João Cancelo, Rodri, Aké e Zinchenko; Bernardo Silva, Gündogan e De Bruyne; Mahrez, Gabriel Jesus (Phil Foden) e Sterling.
Desfalques: Rúben Dias, Walker e Stones (lesionados); Fernandinho e Laporte (dúvidas); Mendy (afastado).
Crédito: WestHameliminouoManchesterCitynospênaltisnaCopadaLigaInglesadestatemporada(Foto:GLYNKIRK/AFP

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